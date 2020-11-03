صحيفة إفريقية تكشف مصير انتقال سيرينو إلى الأهلي

وقالت صحيفة سوكر لادوما الجنوب إفريقية : " فريق صن داونز يحتاج خدمات سيرينو بشدة مع الفريق الموسم المقبل ".
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي صن داونز غاضب للغاية من الأنباء المتداولة حول إنتقال اللاعب للأهلي مقابل 3 ملايين دولار.
وأختتمت إلى ان النادي سيوافق على بيع اللاعب في حالة وجود عرض قوي من جانب النادي الأهلي لأن الإدارة مدركة أن لكل لاعب سعر.
يذكر أن قد أفادت بعض التقارير الصحفية إلى انتقال سيرينو للنادي الأهلي مقابل ثلاثة ملايين دولار بداية من الموسم المقبل.
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