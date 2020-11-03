الصفقة محسومة .. صحفي مغربي يكشف موعد انضمام بدر بانون إلى الأهلي

كشف الصحفي المغربي محمد فنكار موعد انضمام بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربي، إلى النادي الأهلي.

وقال محمد فنكار في تصريحات خاصة لـ :"دوت الخليج":" صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي محسومة، واللاعب ودع زملاءه خلال مباراة الزمالك الماضية على مركب محمد الخامس.

وتابع:" بدر بانون سيعود مع بعثة الرجاء إلى المغرب عقب انتهاء مهمة الفريق في مصر، من أجل إنهاء بعض الأمور الشخصية، ثم يعود مجددا إلى القاهرة للانضمام إلى تدريبات الأهلي".

ويلتقي الرجاء المغربي مع الزمالك غدا، الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسيواجه الفائز من الرجاء والزمالك فريق الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في 27 نوفمبر المقبل في مصر.