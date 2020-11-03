بعثة منتخب الجودو تطير بعد غد إلى أوزبكستان للمشاركة فى معسكر الإعداد الدولى

تطير بعثة منتخبنا الوطنى للجودو بعد غد الخميس إلى أوزباكستان للانتظام فى المعسكر الدولى بمدينة طشقند بأوزبكستان خلال الفترة من 4 إلى20 نوفمبر الجارى ، والذى تشارك فيه دول جورجيا واليونان واوزبكستان ، يأتى ذلك فى إطار الإستعداد للبطولة الإفريقية التى تستضيفها مدغشقر فى الفترة من 21 وحتى 27ديسمبر المقبل .
تضم البعثة ١٠ لاعبين هم.. محمد عبد الموجود ، وأحمد عبد الرحمن وزن ٦٦ كيلو جراما ، ومحمد محى ، و عبد الرحمن عبد الغنى وزن 73كيلو جراما ، ومحمد عبد العال ، وعبد الرحمن محمد ، وعبد الله عثمان وزز 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الاخر ، وعلى حازم وزن 90 وأحمد وحيد وزن فوق 100كيلو جرام ، بالإضافة إلى المدربين ديفيد ماركو وعاطف مصطفى ، ومعهم الدكتور شريف هنوهم إدارى البعثة .
قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، إن المنتخب انتظم فى معسكر إعداد داخلى بالمركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى منذ شهر ، فى أولى الخطوات القوية والجادة استعدادا للبطولة الأفريقية ، واستكمال الإعداد لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، مشيرا إلى أن المعسكر الخارجى الدولى الذى يشارك فيه منتخبنا يعد أخر محطة الأعداد للمعارك الأفريقى .
أضاف رئيس الاتحاد أن المنتخب تأهل منه ثلاثة لاعبين للدورة الأوليمبية ، وينتظر أن يتم تأهل ثلاثة لاعبين أخرين من البطولة الإفريقية ، رغم قوة المنافسة من منتخبات تونس والمغرب والجزائر ، فضلا عن بعض الدول مثل الكاميرون وليبيا التى تضم بين صفوفها بعض اللاعبين المتميزين فى أوزان معينة .
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