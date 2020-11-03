بعد تخلى الأهلى عنه.. قلق في المقاصة من مصير محمد إبراهيم

تسبب محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة فى قلق لدى مجلس الإدارة بسبب تراجع عدد من الأندية عن ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وشهدت الأيام الماضية انسحاب أكثر من نادى من المفاوضات مع المقاصة بشأن الحصول على خدمات محمد إبراهيم نجم الفريق ويأتى على رأسهم الأهلى الذى اكد غلق ملف ضم هيما بشكل نهائى بقرار من موسيمانى المدير الفنى للفريق .
ولم يكن الأهلى هو النادى الوحيد الذى انسحب من المفاوضات بشان ضم محمد إبراهيم ، فتراجع نادى سعودى أيضا عن ضم اللاعب لأسباب مجهولة .
وهو الأمر الذى أدى إلى وجود حالة كبيرة من القلق لدى المقاصة خاصة فى ظل الرغبة فى بيع اللاعب وتحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من رحيله .
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