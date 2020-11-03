- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر دوري ابطال اوروبا: مباريات اليوم الثلاثاء والتشكيلة المتوقعة للفرق والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تدور اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر مباريات مرحلة المجموعات من دوري ابطال اوروبا، وفي مايلي جدول المقابلات والشكيلة المتوقعة للفرق.
لوكوموتيف ضد أتلتيكو
لوكوموتيف: جيلهيرم ؛ زيفوغليادوف ، راجكوفيتش ، موريلو ، ريبوس ؛ إغناتيف ، كوليكوف ، كريشوفياك ؛ ميرانشوك ، سمولوف ؛ زي لويس
أتلتيكو: أوبلاك. تريبير ، سافيتش ، فيليبي ، لودي ؛ كوريا ، سايل ، لورينتي ، كوك ؛ لويس سواريز ، جواو فيليكس
سالزبورج ضد بايرن ميونيخ
سالزبورغ: ستانكوفيتش ؛ أولمر ، ووبر ، رامالهو ، كريستنسن ؛ سوبوسلاي، يونوزرفيتش، كامارا، مويبو؛ كويتا ، بيريشا
بايرن: نوير. بافارد ، بواتينج ، ألابا ، هيرنانديز ؛ كيميش، توليسو؛ جنابري ، مولر ، كومان ؛ ليفاندوفسكي
شاختار مقابل مونشنغلادباخ
شاختار: تروبين. دودو ، بوندار ، خوتشولافا ، كورنينكو ؛ ماركوس أنطونيو ، مارلوس ، مايكون ؛ تيتي ، تايسون ، سليمان
مونشنغلادباخ: سومر ؛ لينر ، إلفيدي ، جينتر ، بنسبيني ؛ كرامر ، نيوهاوس ، هوفمان ، ستيندل ، تورام ؛ بلي
ريال مدريد vs انتر
ريال مدريد: كورتوا. لوكاس فاسكيز ، فاران ، راموس ، ميندي ؛ فالفيردي ، كاسيميرو ، كروس ؛ أسينسيو ، بنزيمة ، هازارد
إنتر: هاندانوفيتش ؛ دامبروزيو ، دي فريج ، باستوني ؛ حكيمي ، باريلا ، بروزوفيتش ، فيدال ، يونغ ؛ مارتينيز ، بيريشيتش
مان سيتي ضد أولمبياكوس
مان سيتي: إيدرسون. ووكر ، روبين دياس ، آكي ، كانسيلو ؛ جوندوجان ، رودري ، دي بروين ؛ محرز ، توريس ، سترلينج
أولمبياكوس: سا ؛ رافينيا ، سيميدو ، سيسي ، هوليباس ؛ مفيلا ، بوخالقيس ، كامارا ؛ فالبوينا ، العربي ، مسورس
بورتو ضد مرسيليا
بورتو: مارشيسين ؛ مانافا ، ديوغو ليت ، مبمبا ، زيدو ؛ سيرجيو أوليفيرا ، أوريبي ، كورونا ، أوتافيو ، دياز ؛ ماريجا
مرسيليا: مانداندا؛ ساكاي ، ألفارو ، أليتا-كار ، أمافي ؛ رونجير ، كامارا ، سانسون ؛ ثوفين ، بينيديتو ، باييت
ميدتجيلاند ضد أياكس
ميدتجيلاند: أندرسن ؛ أندرسون ، سفياتشينكو ، شولز ، باولينيو ؛ أونيكا ، كاجوست ، دراير ، سيستو ، مابيل ؛ كابا
اياكس: شيربن. مزراوي ، شور ، مارتينيز ، تاجليافيكو ؛ إيكلينكامب ، أعمى ، بروميس ؛ نيريس ، تراوري ، أنتوني
أتالانتا ضد ليفربول
أتالانتا: سبورتيلو. تولوي ، روميرو ، دجامسيتي ؛ هاتيبور ، باشاليتش ، فرويلر ، موخيكا ؛ غوميز. زاباتا ، موريل
ليفربول: أليسون. ألكسندر أرنولد ، جوميز ، آر ويليامز ، روبرتسون ؛ فينالدوم ، هندرسون ، شاكيري ؛ صلاح ، جوتا ، ماني
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري ابطال اوروبا: مباريات اليوم الثلاثاء والتشكيلة المتوقعة للفرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.