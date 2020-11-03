انت الان تتابع تفاصيل خبر دوري ابطال اوروبا: مباريات اليوم الثلاثاء والتشكيلة المتوقعة للفرق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تدور اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر مباريات مرحلة المجموعات من دوري ابطال اوروبا، وفي مايلي جدول المقابلات والشكيلة المتوقعة للفرق.

لوكوموتيف ضد أتلتيكو

لوكوموتيف: جيلهيرم ؛ زيفوغليادوف ، راجكوفيتش ، موريلو ، ريبوس ؛ إغناتيف ، كوليكوف ، كريشوفياك ؛ ميرانشوك ، سمولوف ؛ زي لويس

أتلتيكو: أوبلاك. تريبير ، سافيتش ، فيليبي ، لودي ؛ كوريا ، سايل ، لورينتي ، كوك ؛ لويس سواريز ، جواو فيليكس

سالزبورج ضد بايرن ميونيخ

سالزبورغ: ستانكوفيتش ؛ أولمر ، ووبر ، رامالهو ، كريستنسن ؛ سوبوسلاي، يونوزرفيتش، كامارا، مويبو؛ كويتا ، بيريشا

بايرن: نوير. بافارد ، بواتينج ، ألابا ، هيرنانديز ؛ كيميش، توليسو؛ جنابري ، مولر ، كومان ؛ ليفاندوفسكي

شاختار مقابل مونشنغلادباخ

شاختار: تروبين. دودو ، بوندار ، خوتشولافا ، كورنينكو ؛ ماركوس أنطونيو ، مارلوس ، مايكون ؛ تيتي ، تايسون ، سليمان

مونشنغلادباخ: سومر ؛ لينر ، إلفيدي ، جينتر ، بنسبيني ؛ كرامر ، نيوهاوس ، هوفمان ، ستيندل ، تورام ؛ بلي

ريال مدريد vs انتر

ريال مدريد: كورتوا. لوكاس فاسكيز ، فاران ، راموس ، ميندي ؛ فالفيردي ، كاسيميرو ، كروس ؛ أسينسيو ، بنزيمة ، هازارد

إنتر: هاندانوفيتش ؛ دامبروزيو ، دي فريج ، باستوني ؛ حكيمي ، باريلا ، بروزوفيتش ، فيدال ، يونغ ؛ مارتينيز ، بيريشيتش

مان سيتي ضد أولمبياكوس

مان سيتي: إيدرسون. ووكر ، روبين دياس ، آكي ، كانسيلو ؛ جوندوجان ، رودري ، دي بروين ؛ محرز ، توريس ، سترلينج

أولمبياكوس: سا ؛ رافينيا ، سيميدو ، سيسي ، هوليباس ؛ مفيلا ، بوخالقيس ، كامارا ؛ فالبوينا ، العربي ، مسورس

بورتو ضد مرسيليا

بورتو: مارشيسين ؛ مانافا ، ديوغو ليت ، مبمبا ، زيدو ؛ سيرجيو أوليفيرا ، أوريبي ، كورونا ، أوتافيو ، دياز ؛ ماريجا

مرسيليا: مانداندا؛ ساكاي ، ألفارو ، أليتا-كار ، أمافي ؛ رونجير ، كامارا ، سانسون ؛ ثوفين ، بينيديتو ، باييت

ميدتجيلاند ضد أياكس

ميدتجيلاند: أندرسن ؛ أندرسون ، سفياتشينكو ، شولز ، باولينيو ؛ أونيكا ، كاجوست ، دراير ، سيستو ، مابيل ؛ كابا

اياكس: شيربن. مزراوي ، شور ، مارتينيز ، تاجليافيكو ؛ إيكلينكامب ، أعمى ، بروميس ؛ نيريس ، تراوري ، أنتوني

أتالانتا ضد ليفربول

أتالانتا: سبورتيلو. تولوي ، روميرو ، دجامسيتي ؛ هاتيبور ، باشاليتش ، فرويلر ، موخيكا ؛ غوميز. زاباتا ، موريل

ليفربول: أليسون. ألكسندر أرنولد ، جوميز ، آر ويليامز ، روبرتسون ؛ فينالدوم ، هندرسون ، شاكيري ؛ صلاح ، جوتا ، ماني