أشرف صبحي وجمال سليمان يبحثان إطلاق مبادرة للحفاظ على اللغة العربية والهوية الوطنية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالفنان السوري جمال سليمان، لبحث إطلاق مبادرة للحفاظ على اللغة العربية والهوية الوطنية، وثقافتنا المصرية في نفوس الأجيال الجديدة، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن تلك المبادرة تهدف الي تعزيز قيم الوطنية والهوية المصرية والعربية وإعلاء القيم التراثية وحضارتنا الخالدة، مشيرًا الي أن تلك المبادرة ترتكز على مخاطبة النشء والشباب للحفاظ على قيمنا المصرية وتراثنا المميز والموروثات التي نفخر بنقلها من جيل لآخر متضمنة قيمنا وتقاليدنا واخلاقنا.

أضاف "صبحي" أن المبادرة تستهدف ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في نفوس الأجيال الناشئة، مشددًا على ضرورة التنسيق مع وزارتي الثقافة والتربية والتعليم من خلال ورشة عمل تجمع الأطراف المعنية بهدف تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه، من خلال قصص تكون باللغة العربية مسجلة صوتيًا بأصوات العديد من الفنانين، وكذا إطلاق مسابقة ثقافية بهذا الشأن.

ومن جهته، قدم الفنان جمال سليمان الشكر لوزير الشباب والرياضة على تبنيه لتلك المبادرة التي تُعد إحدى الطرق للحفاظ على اللغة العربية والهوية الوطنية المصرية، في ظل محاولات كثيرة لتفريغ مجتمعنا من هويته.