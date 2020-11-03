بعد الجدل السائد .. سر تأخر الكاف في الإعلان الرسمي عن حكام الزمالك والرجاء

حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها حول تأخر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " فى الإعلان بشكل رسمي عن أسماء حكام مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر إقامتها غدا الأربعاء باستاد القاهرة فى إطار إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وعلم " دوت الخليج " أن الكاف استقر على إسناد المباراة إلى الحكم السنغالى نداى ومعه طاقم سنغالى كامل بجانب الجامبي باكاري جاساما حكم للفيديو " الفار " ولكن ينتظر الكاف نتيجة مسحات كورونا التى خضع الحكام لها أمس والتى من المقرر أن تخرج نتيجتها اليوم للإعلان بشكل رسمي عن أسماء حكام مباراة الزمالك والرجاء .

وفى حال وجود أى نتائج إيجابية فى العينات الخاصة بالكورونا سيتم تغيير الحكم على الفور والإتيان ببديل له، خاصة وأن الكاف جهز كل البدائل وأقام معسكرات مفتوحة لعدد من الحكام خلال الفترة القليلة الماضية .

ومن المقرر أن يتم نقل أحداث المباراة عبر قناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم تنظيم استديو تحليلى خاص بالمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من ساعة ونصف بجانب إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة والحاصلة على حقوق دوري أبطال إفريقيا من قبل الاتحاد الإفريقي .

يذكر أن الزمالك نجح فى تحقيق فوز مهم على حساب الرجاء المغربي بذهاب نصف نهائى الأبطال بهدف دون رد عن طريق نجمه أشرف بن شرقي.