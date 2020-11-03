وأضاف:" تلاحظ في الآونة الأخيرة إصرار البعض على إختلاق الأزمات سواء بنشر أخبار غير صحيحة ، للحد الذي يصل إلى أختلاق صفقات من وحى خيال كاتبها لم تحدث مطلقا و ما يُصاحب هذه الأخبار المغلوطه من جدل واسع النطاق بين جموع و عشاق زعيم الثغر دون مبرر
وأتم:" يؤكد مجلس إدارة النادي بأنه هناك مفاوضات تُجرى مع بعض اللاعبين و يتم حاليا التفاوض معهم و مع أنديتهم لمحاولة ضمهم لصفوف نادى الاتحاد السكندرى عقب نهاية هذه المفاوضات و إنتهائها بنجاح ، وهو النهج الذى حدده مجلس إدارة النادى بالاتفاق مع المدير الفني الكابتن حسام حسن و بالتنسيق مع الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة
و يُهيب مجلس إدارة النادى بجماهيره العظيمة عدم الانسياق وراء هذه الأخبار الغير دقيقة و الخاصة بفريق الكرة و تعاقداته لما لهذه الاخبار من أثار سلبيه على الفريق و هو مُقبل على مباراة هامة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر و كذلك بداية فترة الإعداد للموسم الجديد
واوصل:" ليس من اليسير مطلقًا أن يَصدر تكذيب يومى من جانب إدارة النادى لهذه الأخبار و التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى عن التعاقدات الجديدة أو التجديد لبعض اللاعبين و هى غير صحيحة على الإطلاق ، مع التأكيد أن اى تعاقد او تجديد لاى لاعب بالفريق يتم الاعلان عنه من خلال الموقع الرسمى للنادى فور إنتهاء و أكتمال جميع الاجراءات المتبعة فى هذا الشأن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد السكندري يصدر بيانا بخصوص تعاقدات الفريق الأول للموسم الرياضي 2020-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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