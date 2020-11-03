الاتحاد السكندري يصدر بيانا بخصوص تعاقدات الفريق الأول للموسم الرياضي 2020-2021

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بيانا بخصوص تعاقدات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021.

وجاء البيان كالتالي :" يُقدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى مدى اهتمام و متابعة جماهير نادي الاتحاد السكندري الوفية لأخر المستجدات الخاصة باستعدادات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد و كذلك التعاقدات الجديدة للفريق

وأضاف:" تلاحظ في الآونة الأخيرة إصرار البعض على إختلاق الأزمات سواء بنشر أخبار غير صحيحة ، للحد الذي يصل إلى أختلاق صفقات من وحى خيال كاتبها لم تحدث مطلقا و ما يُصاحب هذه الأخبار المغلوطه من جدل واسع النطاق بين جموع و عشاق زعيم الثغر دون مبرر

وأتم:" يؤكد مجلس إدارة النادي بأنه هناك مفاوضات تُجرى مع بعض اللاعبين و يتم حاليا التفاوض معهم و مع أنديتهم لمحاولة ضمهم لصفوف نادى الاتحاد السكندرى عقب نهاية هذه المفاوضات و إنتهائها بنجاح ، وهو النهج الذى حدده مجلس إدارة النادى بالاتفاق مع المدير الفني الكابتن حسام حسن و بالتنسيق مع الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة

و يُهيب مجلس إدارة النادى بجماهيره العظيمة عدم الانسياق وراء هذه الأخبار الغير دقيقة و الخاصة بفريق الكرة و تعاقداته لما لهذه الاخبار من أثار سلبيه على الفريق و هو مُقبل على مباراة هامة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر و كذلك بداية فترة الإعداد للموسم الجديد

واوصل:" ليس من اليسير مطلقًا أن يَصدر تكذيب يومى من جانب إدارة النادى لهذه الأخبار و التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى عن التعاقدات الجديدة أو التجديد لبعض اللاعبين و هى غير صحيحة على الإطلاق ، مع التأكيد أن اى تعاقد او تجديد لاى لاعب بالفريق يتم الاعلان عنه من خلال الموقع الرسمى للنادى فور إنتهاء و أكتمال جميع الاجراءات المتبعة فى هذا الشأن".