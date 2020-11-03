وحرص الجميع داخل النادي على التقاط الصور مع حسام عاشور الذي عبر عن سعادته بالإنضمام لصفوف الاتحاد السكندري وانتظم اللاعبين فى التدريب الأول عقب الراحة السلبية التى حصل عليها جميع اللاعبين عقب انتهاء الدورى. وبدأ زعيم الثغر تدريبات اليوم استعدادا لمسابقه كأس مصر و الموسم الجديد من الدورى . وانتظم أيضا كريم يحيي الظهير الأيمن في تدريبات الاتحاد السكندري والذي انضم مؤخرا قادما من النادي الأهلي عقب إنتهاء إعاراته مع نادي سموحة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترحيب من الجميع.. الظهور الأول لـ حسام عاشور مع الاتحاد السكندري.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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