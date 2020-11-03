وزير الرياضة يترأس اجتماع اللجنة العليا لرعاية واكتشاف المواهب

ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماع اللجنة العليا لاكتشاف المواهب، بحضور ممثلي وزرات "الثقافة، التعليم العالي، التربية والتعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية، الإعلام" ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الهدف من اللقاء توحيد جهود كافة الوزارات المعنية تحت كيان واحد في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين في كافة المجالات المستهدفة من خلال المشروع القومي، مشيرًا إلى ان اعمال اللجنة تأتي في ظل توجيهات القيادة السياسة باكتشاف ورعاية الموهوبين في كافة المجالات.

أضاف صبحي بأن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف العناصر المتميزة في كافة المجالات المعنى بها المشروع، وتطوير مستوى وقدرات هؤلاء الموهوبين، وفتح مركز تدريب لهم وفقًا لطرق التدريب الحديثة.

حيث ناقش اعضاء اللجنة خلال اجتماعها المقترحات المقدمة من عدد من الخبراء والخاصة بالبرنامج القومي الذي سيتم تدشينه لتوحيد جهود الوزارات في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين بمجالات (الرياضة والثقافة والفنون والاتصالات والتعليم والابتكار)

واستعرض ممثلي الوزارات المعنية اليات اكتشاف المواهب في مجال تخصصهم والاعمار المستهدفة في كل مجال ومعايير اختيار تلك المواهب والبرامج الخاصة لتطوير قدراتهم وتنميتها.