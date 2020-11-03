منتخب الشباب يتعادل مع النصر وديا

تعادل منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، مع فريق النصر 3 /3 في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب النصر بمصر الجديدة.
سجل حسام أشرف هدف شباب الفراعنة الأول بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 15، ثم تعادل كهربا لنادي النصر ، في الدقيقة 25.
وفي الدقيقة 30 يخطىء عبد الرحمن العشري ويسجل بالخطأ في مرماه الهدف الثاني للنصر، وقبل نهاية الشوط تمكن أسامة فيصل من إدراك هدف التعادل.
وفي الشوط الثاني تقدم محمود عادل بالهدف الثالث للنصر براسية علي يمين حمزة علاء، حارس شباب الفراعنة، وأحرز أسامة فيصل هدف التعادل لمنتخب الشباب، قبل نهاية المباراة بدقائق.
وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من، حمزة علاء في حراسة المرمي، مؤمن عوض حسام عبد المجيد وعبد الرحمن عشري وياسين مرعي ، في خط الدفاع، زياد كمال عبد الغني محمد ومحمود عبد المحسن ، في خط الوسط، وأسامة فيصل وحسام أشرف وآبراهيم عادل ، في خط الهجوم
ومن المقرر أن يحصل المنتخب علي راحة سلبية لمدة يومين ويستأنف تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة مساء الجمعة المقبل.
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