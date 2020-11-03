عنده شخصية قوية .. ميدو يتغنى بصفقة الأهلي المنتظرة

وقال ميدو في تصريحات صحفية عبر برنامجه : " بدر بانون واضح أنه سيكون لاعب في الأهلي بداية من الموسم الجديد، بعدما قال للصحفيين المغاربة بالمصري (أنا خلصت منكم) وهو في المطار متوجه مع الرجاء للقاهرة".
وتابع : " بانون لاعب جيد ويمتلك الشخصية وقائد وصغير السن، ستكون صفقة مهمة للأهلي، والأحمر يحتاج إلى هذه الصفقة بمواصفاته، وأتوقع له النجاح مع الفريق".
واختتم : " أثناء تعاقدك مع لاعب أجنبي لابد من إختيار لاعب ذو شخصية قوية ، لأن اللاعب سيستطيع التأقلم على الأجواء الغريبة".
يذكر أن سعيد وهبي المتحدث باسم نادي الرجاء المغربي،قد ألمح إلى أن هناك احتمال أن تكون بطولة دوري أبطال إفريقيا الجارية هي الأخيرة لـ بانون مع الفريق، بعدما ترددت أنباء قوية تفيد برحيل اللاعب عن الفريق والانتقال لصفوف الأهلي بداية من الموسم الجديد.
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