الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه قبل مواجهة الرجاء

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك علي صرف دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية.

يأتي ذلك لتحفيز لاعبي الفريق الأبيض قبل مباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء غد باستاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق أمس بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة وذلك استعدادا للمباراة، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه مساء اليوم باستاد القاهرة استعدادا للقاء. وقررت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين إذاعة مباراة نادي الزمالك المصري و الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا على التردد الأرضي لقناة on time مساء غد الأربعاء . ويأتي ذلك فى إطار الحرص على حق المشاهد المصري فى مشاهدة الأحداث الرياضية الهامة . وتتمنى الوطنية للإعلام مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة أون تايم. في ظل سيطرة حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها حول تأخر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " فى الإعلان بشكل رسمي عن أسماء حكام مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر إقامتها غدا الأربعاء باستاد القاهرة فى إطار إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا . ويأتي ذلك فى إطار الحرص على حق المشاهد المصري فى مشاهدة الأحداث الرياضية الهامة . وتتمنى الوطنية للإعلام مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة أون تايم.

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