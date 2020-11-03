أكد عبد الرحيم الشاكير لاعب الرجاء المغربي، إن فريقه قادر على تحقيق الفوز على الزمالك في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشاكير في تصريحات للموقع الرسمي لـ "كاف" أنه فريقه قادر على العودة في النتيجة أمام الزمالك". وعن تحقيق "ريمونتادا" في القاهرة، قال لاعب الرجاء: "نعم يمكننا القيام بذلك". وتابع: "لم نكن محظوظين بالخسارة في الذهاب، لأننا سيطرنا على المباراة من خلال الاستحواذ". يترقب عشاق كرة القدم السمراء موقعة من العيار الثقيل بين الزمالك والرجاء المغربي، غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. كان الزمالك تفوق على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقي، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاعب الرجاء: أثق في قدرة زملائي على تحقيق الفوز .. ولم نكن محظوظين في الذهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.