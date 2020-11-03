القابضة للمطارات يتأهل لدوري الجمهورية الممتاز للكرة الخماسية

حقق فريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للكرة الخماسية انجازا رياضيا كبيرا بالتأهل لدوري الجمهورية الممتاز للكرة الخماسية للشركات، وذلك بعد فوزه اليوم على فريق وزارة الشباب والرياضة بنتيجة كبيرة (سبعة أهداف مقابل هدف).

وفور علمه بنتيجة المباراة والتأهل قدم المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة اللمطارات والملاحة الجوية التهنئة للجهاز الفني واللاعبين والقائمين على النشاط الرياضي بالشركة برئاسة المحاسب عبد ربه الأشول وجميع العاملين لهذا الإنجاز خاصة وأن فريق الشركة قد ظهر بصورة مشرفة وحقق عدة انتصارات متتالية على فرق شركات كبيرة خلال مشواره بالتصفيات، متمنيا استمرار إنتصارات الفريق والأداء بنفس الروح العالية في الفترة القادمة بالدوري الممتاز.



ووجه محروس بمنح الفريق مكافأة تشجيعية لما بذلوه من جهد من أجل التأهل، وأكد على استمرار دعم الشركة للأنشطة الرياضية والاجتماعية للعاملين والتي من شأنها رفع اسم الشركة عاليا مما يساعد في رفع الروح المعنوية وزيادة الكفاءة والإنتاجية في مجال العمل. ويضم الفريق كل من محمد عبداللطيف مدير فني ومحمد عثمان ادراي عام وحسن علي ادراي وأيمن فوزي مساعد إداري وعدد من اللاعبين هم حمد صالح، وائل فتحي، كريم مسعد، كريم جمعه، اسلام السيد، اسلام ياقوت، احمد عبد الرحيم، محمود عبد الباسط عبد الكريم، محمد حسن، محمد رفاعي، محمد عصام.