الشباب ثروة حقيقية.. وزير الرياضة يحفز متطوعي البرنامج التدريبي لبطولة العالم لكرة اليد

وقال وزير الشباب والرياضة مع المتطوعين إن:" هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لانجاح البطولة وظهورها بالشكل الذي يليق باسم مصر ، وتتكاتف مؤسسات الدولة كافة من أجل إنجاح بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021".
تابع الدكتور اشرف صبحي : " الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دوما على دور الشباب في كافة المجالات ، وان الشباب ثروة حقيقة يمكن استثمارها واستثمار طاقاتها".
وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر لديها إمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها إنجاح اي حدث على ارضها ، ومن ضمن هذه الامكانيات والقدرات الثروة الشبابية.
وأوضح "صبحي" هناك متابعة مستمرة للبطولة وتجهيزاتها من الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة ، وكذلك زيارات ميدانية متكررة للصالات التي ستقام عليها البطولة للمتابعة عن قرب اخر التجهيزات بتلك الصالات.
واشاد وزير الشباب والرياضة بلجنة المتطوعين في البطولة، مبينا أن المتطوعين عليهم دور مهم ومسئولية كبيرة لإظهار البطولة بالشكل المطلوب، موضحًا ان الانطباع الاول للوفود المشاركة في البطولة يأتي من خلال اول تعامل لتلك الوفود مع المتطوعين".
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