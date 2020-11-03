28 ميدالية وكأس المركز الثاني في بطولة القوات المسلحة للسباحة

حصل فريق السباحة بنادي إيرو سبورت التابع للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على كأس المركز الثاني في دورة أبطال أكتوبر للسباحة بالقوات المسلحة والتي أقيمت يوم ٣٠ أكتوبر الماضي بدار المدفعية للسنة الخامسة، ومتفوقا على أندية كبرى شاركت بالبطولة.

وأحرز فريق إيرو سبورت ٢٨ ميدالية متنوعة منها ١٢ ميدالية ذهبية و٧ فضية و٩ برونزية، ولم يفصله سوى ميداليتين فقط عن صاحب المركز الأول.

ومن جانبه أثنى المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على مجهودات القائمين على النادي برئاسة الملاح علي هاني رئيس مجلس الإدارة والقائمين على نشاط السباحة، متمنيا تحقيق مزيد من البطولات في مختلف الألعاب من أجل إبراز إسم النادي رياضيا واجتماعيا وسط الأندية الرياضية الكبرى.