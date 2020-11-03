ليفربول ضد أتالانتا .. محمد صلاح يقود هجوم الريدز رفقة ماني

يحل فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على نظيره أتلانتا الإيطالي، اليوم، الثلاثاء، على ملعب جيويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن يورجن كلوب عن تشكيلة فريقه والتي جاءت كالاتي:

أليسون

ارنولد، جوميز، ويليامز، روبيرتسون

هندرسون، جونز، فينالدوم

جوتا ، صلاح، ماني