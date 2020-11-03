وشهد الشوط الأول تفوق من جانب فريق أتليتكو مدريد في البداية حيث استطاع خمينيز من تسجيل هدف في الدقيقة 18 ، ثم جاء ميرانشوك في الدقيقة 25 وأحرز هدف من ضربة جزاء .
وحصل لويس سواريز وهيكتور هيريرا لاعبي أتليتكو مدريد على بطاقات صفراء، بينما حصل سيركويرا لاعب لوكوموتيف الروسي على بطاقة صفراء أيضًا .
ويحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الثاني برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل فريق لوكوموتيف المركز الثاني برصيد نقطتين ، في المجموعة الأولى من دوري أبطال اوروبا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليلة الأبطال .. أتليتكو مدريد يتعادل مع لوكوموتيف 1-1 بالشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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