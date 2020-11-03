بعد التعافى من كورونا.. فرجاني ساسي يتألق في تدريبات الزمالك قبل لقاء الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأخير تألق التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق .

ويستعد ساسى للمشاركة بشكل أساسي مرة أخرى مع الفريق الأبيض. وظهر بحاله جيده وحماس خلال التدريبات، بعد أن عاد للمشاركة فيها بشكل طبيعي، عقب شفائه من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وغاب فرجاني ساسي عن اللقاءات الأخيرة للزمالك أمام حرس الحدود والإسماعيلي بالدوري، والرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكانت غيابات فرجاني ساسي عن المباراتين المحليتين بسبب الإيقاف، بينما غاب عن لقاء الرجاء بسبب إصابته بعدوى الفيروس.

ولم يوضح البرتغالي جايمي باتشيكو حتي الان إمكانية اعتماده على ساسي غدًا أمام الرجاء أساسيًا، أم سيستمر المدرب البرتغالي في الدفع بإسلام جابر بجوار طارق حامد. ويخوض فريق الكرة بنادي الزمالك مع الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً.