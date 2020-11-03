الزمالك يختتم تدريباته قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه الختامي اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة.يأتي هذا استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها غدًا الأربعاء. وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على وضع اللمسات النهائية على تشكيل الفريق الأبيض الذي سيخوض به مباراة الرجاء.
ويلتقي الزمالك مع الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً.
وفرض باتشيكو السرية على مران الزمالك، من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين وتطبيق بعض الأمور الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال اللقاء.
وركز باتشيكو على تدريب لاعبي الزمالك على ركلات الترجيح، تحسبًا لكل الاحتمالات الخاصة بمباراة الرجاء. وتألق فيها ثنائي حراسة المرمى محمود عبدالرحيم "جنش"، ومحمدأبوجبل.
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