مدحت عبد الهادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء

وتأتي جلسات مدحت عبدالهادي مع لاعبي الفريق الأبيض من أجل منحهم بعض النصائح والتعليمات الخاصة قبل مواجهة الرجاء المغربي.
واختص مدرب القلعة البيضاء مدافعي الفريق خلال جلساته من أجل توجيههم حول طريقة التمركز السليم في الركلات الثابتة، وتفادي الوقوع في أخطاء أمام هجوم الفريق المغربي.
ويلتقي الزمالك مع الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء.
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