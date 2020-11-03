رسميا.. الكاف يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك والرجاء

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي المقرر لها غدًا، الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.

ويتكون طاقم التحكيم من السنغالي ماجيتي نداي، حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجي ماليك سامبا، مساعد أول، ونوح بانجورا، مساعد ثانٍ، والإثيوبي عيسى جيرا بوشو.

واختار الاتحاد الأفريقي الحكم الجامبي بكاري جاساما، حكما للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي زاخيل سويلا.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأخيرة تألق التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق وذلك من أجل العودة للمشاركة بشكل أساسي مرة أخرى مع الفريق الأبيض.

وظهر ساسي بحاله جيده ومزيد من الحماس خلال التدريبات، بعد أن عاد للمشاركة فيها بشكل طبيعي، عقب شفائه من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد. حيث غاب فرجاني ساسي عن اللقاءات الأخيرة للزمالك أمام حرس الحدود والإسماعيلي بالدوري، والرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت غيابات فرجاني ساسي عن المباراتين المحليتين بسبب الإيقاف، بينما غاب عن لقاء الرجاء بسبب إصابته بعدوى الفيروس. ولم يوضح البرتغالي جايمي باتشيكو حتي الان إمكانية اعتماده على ساسي غدًا أمام الرجاء أساسيًا، أم سيستمر المدرب البرتغالي في الدفع بإسلام جابر بجوار طارق حامد.

ويخوض فريق الكرة بنادي الزمالك مع الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً.