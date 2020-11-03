السادسة يا زمالك.. أحمد عيد عبد الملك يدعم الأبيض قبل لقاء الرجاء بأبطال إفريقيا

حرص أحمد عيد عبدالملك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، على تدعيم لاعبي الفريق الأبيض. يأتي هذا قبل مواجهة الرجاء التي ستقام غدًا الأربعاء.

ونشر أحمد عيد فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال خلاله: "كل التوفيق والدعم للاعيبة نادي الزمالك بكرة إن شاء الله، وبإذن الله يفرحونا ويوصلونا نهائي إفريقيا، ومش هقدر أقول غير إفريقيا يا زمالك، السادسة يا زمالك".

وتقام مباراة الزمالك والرجاء المغربي في تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.