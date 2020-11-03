الكاف يتغزل بـ بدر بانون مدافع الرجاء قبل موقعة الزمالك في دوري الأبطال

يترقب عشاق كرة القدم السمراء موقعة من العيار الثقيل بين الزمالك والرجاء المغربي، غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وأشاد الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف" بالمدافع المغربي الدولي بدر بانون قائد الرجاء البيضاوي،
وحسب الموقع الرسمي فإن بانون لعب دورا مهما في فوز الرجاء كأس الكونفيدرالية 2018، ولقب كأس السوبر 2019، ثم لقب البطولة هذا العام. سرعته وقدراته الفنية والخططية جعلت منه واحدًا من أكثر اللاعبين المحببين لدى جماهير الفريق.
وسيواجه الفائز من الرجاء والزمالك فريق الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في 27 نوفمبر المقبل في مصر.
كان الزمالك تفوق على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقي، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
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