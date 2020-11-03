بعد تصريحات شوقي غريب .. ليفربول يعيش كابوسا بسبب محمد صلاح

سلطت صحيفة "ميرور" الإنجليزية الضوء على تصريحات شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي التي أكد فيها أنه يسعي لاستدعاء محمد صلاح للمشاركة في أولمبياد طوكيو، إلى جانب بطولة الأمم الأفريقية.
وقالت إنه في حال أن افتقد يورجن كلوب خدمات محمد صلاح خلال الموسم المقبل بسبب بطولتين مختلفتين، سيكون الأمر كابوسا بالنسبة لحامل لقب الدوري الإنجليزي.
وأوضحت الصحيفة أن انضمام محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي سيحمل آثارا سلبية لـ ليفربول .
وأكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن الجهاز الفني واتحاد الكرة أنه يتمنى تواجد محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول ضمن قائمة منتخب مصر الأوليمبي خلال بطولة الأولمبياد طوكيو 2021.
وأضاف غريب خلال تصريحات صحفية: كل شئ توقف بشأن تواجد محمد صلاح مع المنتخب بسبب كورونا، ولكن الفترة المقبلة قد تشهد جديدا، وكل شيء وارد حدوثه، ولكن لم نتحدث عن أي لاعب جديد .
وبدأ منتخب مصر الأولمبي مرانه الأول بعد فترة التوقف الطويلة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك بعد خضوع اللاعبين لمسحة طبية للاطمئنان على صحتهم قبل خوض التدريبات.
وسيدخل المنتخب الأولمبي معسكر مغلق اعتبارا من 8 نوفمبر الجاري، استعدادا لمباراتي كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر وأمام البرازيل يوم 17 من نفس الشهر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في يوليو 2021.
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