هازارد وبنزيما يقودان هجوم ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ، تشكيل فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:. حراسة المرمى : كورتوا خط الدفاع : ميندي - راموس - فاران - فاسكيز خط الوسط : كروس - كاسيميرو - فالفيردي خط الهجوم : اسينسيو - بنزيما - هازارد ويتذيل فريق ريال مدريد المجموعة الثانية بنقطتين ، بينما يحتل فريق إنتر ميلان الإيطالي المركز الثالث بنقطتين أيضًا مع فارق الأهداف لصالحه ، وذلك بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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