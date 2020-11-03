مقترح مدحت عبد الهادي .. باتشيكو يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء

حرص الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، علي تحفيز لاعبي الفريق بطريقة خاصة قبل مواجهة الرجاء

وقام الجهاز الفني للزمالك بإذاعة أجزاء من مباراة الفريق الأبيض التي خسر فيها من الرجاء المغربي في البطولة العربية عام 2005، بثلاثة أهداف نظيفة بعد أن كان كسب ذهابا بهدفين دون رد.

ياتي ذلك من أجل تحذير اللاعبين من تكرار هذا السيناريو، وتوخي الحذر خلال مباراة غدًا الأربعاء أمام الرجاء، والتركيز في المباراة بأكبر بقدر ممكن، وعدم وضع مباراة الذهاب التي فاز بها الفريق الأبيض، ضمن الاعتبارات.

وعلم موقع صدي البلد أن هذا الاقتراح جاء من جانب مدحت عبدالهادي المدرب المساعد، الذي قدمه إلى باتشيكو ووافق عليه الأخير. ويلتقي الزمالك مع الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء الغد.