مليون دولار شرط جزائي.. الهلال السوداني يتعاقد رسميا مع مدافع الوداد .. صور

الطاهري يونس فى التوصل الى الإتفاق مع اللاعب الإيفواري ووكيله، ووضع نادي الهلال شرط جزائي للاعب بلغ مليون دولار. ونجح ويعد محمد واتارا من أميز وأفضل المدافعين حاليًا في القارة السمراء، ويعتبر اللاعب إضافة حقيقية وكبيرة للأزرق.

وشارك المدافع الايفواري فى خسارة فريقه المغربي السابق أمام النادى الأهلى فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا. أنهي نادي الهلال السوداني اليوم الثلاثاء، إجراءات تعاقده رسميًا مع مدافع الوداد المغربي محمد واتارا ، بعقد يمتد لمدة أربع مواسم بحضور نائب رئيس لجنة التطبيع ورئيس القطاع الرياضي

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