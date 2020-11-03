دوري الأبطال.. بن سبعيني يقود مونشنغلادباخ لاكتساح شاختار برباعية فى الشوط الأول

أنهي فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني الشوط الأول متقدما على مضيفه شاختار دونسك الأوكراني، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "دونباس ارينا"، ضمن المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
تقدم الحسن بليا للفريق الألماني بعد مرور 8 دقائق، وأضاف فاليري بوندار هدفا في مرماه بعدها بعشر دقائق.
وعاد نفس اللاعب الحسن بليا وأضاف ثالث الأهداف، قبل أن يختتم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني الرباعية قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.
ويحتل فريق شاختار صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد اربع نقاط، بينما يقع الفريق الألمانى في وصافة المجموعة برصيد نقطتين.
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