تفاصيل معسكر المنتخب الأولمبي وخطة شوقي غريب لأولمبياد طوكيو

بدأ المنتخب الأولمبي معسكره المفتوح، اليوم الثلاثاء بالملاعب الفرعية باستاد القاهرة، استعدادا لمباراة كوريا يوم 12 نوفمبر ثم مواجهة البرازيل يوم 17 من نفس الشهر ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو 2021.

انطلق المعسكر باجتماع لجميع اللاعبين وكل أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي تحدث خلالها رئيس الجهاز الفني عن أهداف المرحلة المقبلة والتي تتركز في الاستعداد الجيد لتحقيق انجاز في الاولمبياد وليس مجرد المشاركة في البطولة.



وتحدث شوقي غريب عن المرحلة المقبلة والتي تتطلب بذل جميع اللاعبين جهدا كبيرا من اجل نيل شرف المشاركة في الدورة الاولمبية وهو الامر الذي يحتاج مضاعفة الجهد من اجل اثبات الذات في النادي حتي يتم اختيارهم في المنتخب لان معسكر مارس سيضم الجهاز الفني اللاعب الذي يشارك مع ناديه أساسيا. واكد غريب للاعبين ان اللوائح تعطيه الحق في قيد 18 لاعبا فقط في قائمة الأولمبياد بالاضافه لثلاثه احتياطي خارج القائمة، وبالتالي فان الجميع عليه الاجتهاد لتحقيق حلم الاولمبياد.



واعقب الاجتماع مؤتمر صحفي للمدير الفني في وجود كافة وسائل الاعلام وجه خلاله الشكر للقيادة السياسية ممثله في الرئيس السيسي بعد ان كافئ الفريق بوسام الرياضة من الطبقة الاولى وكذلك جهود الدولة ممثله في الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي دعم وازر الفريق خلال مشوار بطولة الأمم الافريقية من خلال تنظيم مبهر وتلبية كافة طلبات الفريق.

ووجه الشكر أيضا لمجلس الاداره السابق برئاسة المهندس هاني ابوريدة الذي اعد الفريق بشكل مثالي كما وجه الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني والتي كان لها الدور البارز خلال مشوار البطولة.



ووجه شوقي غريب الشكر للاعلام المصري الذي دعم وساند الفريق وكان دوره ملموسا خلال مشوار البطولة.



ثم انتقل المدير الفني بعد ذلك لبرنامج الاعداد وأسباب اختياره اللعب مع كوريا والبرازيل.



واكد التنسيق الكامل مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني مشيرا الى ان الاولويه للمنتخب الأول خلال مرحلة المباريات الرسمية التي يلعبها وان انضمام لاعب من المنتخب الأولمبي للفريق الوطني هو شرف للاعب والفريق.



ثم تدرب اللاعبون وظهرت الجديه علي الجميع من اجل نيل ثقة الجهاز الفني قبل اعلان القائمه النهائية التي ستدخل المعسكر المغلق اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل.



وبعد نهاية المران خضع اللاعبون والجهاز الفني لاختبار رابيد تيست للكشف عن كورونا وجاءت نتائج الجميع سلبية وستجري مسحة في بداية المعسكر المغلق الاحد القادم