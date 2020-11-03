ليلة الأبطال.. 20 دقيقة من التعادل السلبي بين ريال مدريد وإنترميلان

مضت 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، من مباراة ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول، تفوقًا واضحًا من جانب فريق ريال مدريد، وسط تحفظ شديد من جانب فريق إنتر ميلان دون وجود أي أهداف.