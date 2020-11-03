ليلة الأبطال.. أتليتكو مدريد يتعادل 1-1 مع لوكوموتيف الروسي

انتهت مباراة لوكوموتيف الروسي وأتليتكو مدريد الإسباني بالتعادل الإيجابي 1-1 ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وشهد الشوط الأول تفوق من جانب فريق أتليتكو مدريد في البداية حيث استطاع خمينيز من تسجيل هدف في الدقيقة 18 ، ثم جاء ميرانشوك في الدقيقة 25 وأحرز هدف من ضربة جزاء .

وحصل لويس سواريز وهيكتور هيريرا لاعبي أتليتكو مدريد على بطاقات صفراء، بينما حصل سيركويرا لاعب لوكوموتيف الروسي على بطاقة صفراء أيضًا .

وفي الشوط الثاني قام لاعبي الفريقين بعمل ضغط قوي رغبة في الحصول على الثلاث نقاط مما أدى إلى حصول أربعة لاعبين من كلا الفريقين على بطاقة صفراء .

ويحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الثاني برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل فريق لوكوموتيف المركز الثاني برصيد نقطتين ، في المجموعة الأولى من دوري أبطال اوروبا