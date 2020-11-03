إسلام محارب يوجه رسالة لأحمد فتحى بعد رحيله رسميا لـ بيراميدز

وجه اسلام محارب لاعب النادي الاهلي السابق والجونة الحالي رسالة الي صديقه احمد فتحي المنتقل حديثا لصفوف نادي بيراميدز بعد اخر مباراة لعبها مع الاهلي السبت الماضي امام فريق طلائع الجيش.

ونشر اسلام محارب عبر حسابه بإنستجرام صورًا له مع أحمد فتحي وعلق عليها قائلا "بالتوفيق يا جوكر ربنا معاك يا حبيبي"

وقال أحمد فتحي في تصريحات لقناة الأهلي عقب التتويج بلقب الدورى المصرى : "قرار رحيلي كان صعبا للغاية: أرحل عن الأهلي بعد 12 عاما قضيتها بين جدرانه عاصرت خلالها الكثير من لحظات السعادة وأيضا لحظات صعبة أخرى".

وأضاف: "أشكر الله على السنوات التي قضيتها مع الأهلي وأشكر جماهير النادي التي لم تخذلني أبدا وأشكر إدارات النادي المختلفة وكذلك اللاعبين الذي لعبت معهم سابقا وحاليا".

وتابع: "قضيت 12 عاما صعبة في الأهلي وفي النهاية وفقني الله أن أرحل عن النادي بهذه الطريقة وأقول لجماهير الأهلي إنني لن أنساهم وهذه هي طبيعة الحياة".

وأتم فتحي المنتقل حديثا لصفوف بيراميدز: "أرجو ألا يكون هناك أحد الجماهير غاضب مني وألا أكون قد قصرت في أي شيء طوال 12 عاما لي مع الأهلي وأتوجه بالاعتذار لأي فرد من جمهور الأهلي يشعر تجاهي بالغضب".

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وأتم: "أتمنى التوفيق للأهلي في بطولة إفريقيا وما فعلته هو الطبيعي بقتالي حتى آخر مباراة، وسوف أحرص على التواجد في المباراة النهائية لتشجيع الفريق واللاعبين".