مرتضى منصور يوجه رسالة هامة لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في حديثه إلى لاعبي الفريق والجهاز الفني، صعوبة مباراة الغد.
ويخوض الزمالك مباراة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي.
وطالب مرتضى منصور، أثناء جلسته مع اللاعبين والجهاز الفني، بنسيان نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها الزمالك بهدف دون رد في المغرب.
وأبدى مرتضى منصور، ثقته في قدرات لاعبي الفريق الأبيض في تحقيق الفوز، وفي إمكانيات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو، موضحا أن الزمالك استعاد خدمات اللاعبين المصابين قبل مباراة الغد.
وجدد مرتضى منصور، وعده لـ مصطفى محمد بالموافقة على احترافه في حالة فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتلقيه عرضا مناسبا للاحتراف الخارجي في الفترة الحالية.
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