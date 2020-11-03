مرتضى منصور يوجه رسالة هامة لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء

وطالب مرتضى منصور، أثناء جلسته مع اللاعبين والجهاز الفني، بنسيان نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها الزمالك بهدف دون رد في المغرب.

وأبدى مرتضى منصور، ثقته في قدرات لاعبي الفريق الأبيض في تحقيق الفوز، وفي إمكانيات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو، موضحا أن الزمالك استعاد خدمات اللاعبين المصابين قبل مباراة الغد.

وجدد مرتضى منصور، وعده لـ مصطفى محمد بالموافقة على احترافه في حالة فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتلقيه عرضا مناسبا للاحتراف الخارجي في الفترة الحالية.