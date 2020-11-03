كشف الجهاز الفني لنادي الزمالك، عن سلبية مسحة لاعبي الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.
وكان لاعبو الفريق خضعوا لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا مساء أمس، الإثنين، وجاءت نتيجة المسحة سلبية لجميع أفراد الفريق.
جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم بالمغرب بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلبية المسحة الطبية لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.