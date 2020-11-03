سلبية المسحة الطبية لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

كشف الجهاز الفني لنادي الزمالك، عن سلبية مسحة لاعبي الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.

وكان لاعبو الفريق خضعوا لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا مساء أمس، الإثنين، وجاءت نتيجة المسحة سلبية لجميع أفراد الفريق.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم بالمغرب بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.