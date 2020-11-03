ليفربول ضد أتالانتا.. جوتا يسجل الأول للريدز بعد 16 دقيقة

تقدم فريق ليفربول على مضيفه أتالانتا الإيطالي بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب جيويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق ترينت أرنولد ضربت الخط الدفاعي بالكامل للاعبي أتالانتا ووصلت لـ ديوجو جوتا المتحرك بشكل ذكي خلف المدافعين لينفرد تماما بالمرمى ثم يسدد كرة رائعة من أعلى جسد الحارس إلى داخل الشباك.