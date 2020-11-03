مارادونا يخضع لعملية جراحية بعد نزيف في المخ

أكد "ليبولد لوكي"، طبيب الأسطورة الأرجنتينية "دييجو مارادونا"، خضوع النجم الأرجنتيني لعملية جراحية اليوم، الثلاثاء؛ بعد اكتشاف نزيف في المخ.

وأشارت شبكة "TyC سبورتس" الأرجنتينية، إلى أن طبيب مارادونا قام بتحديث حالته والاستقرار على إجراء جراحة في المخ.

ونُقل مارادونا، وفقًا لتقارير، إلى مستشفى إبينسا كلينيك في لابلاتا، التي تبعد حوالي ساعة عن بوينس آيرس.

ويتولى مارادونا تدريب نادي خيمناسيا ئي إسجريما في لابلاتا.

وقالت التقارير إن مارادونا، الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع الأرجنتين عام 1986 ويعد على نطاق واسع اللاعب الأعظم على مر العصور، نُقل إلى المستشفى من أجل الخضوع لفحوص بسبب شعوره بتوعك منذ فترة وسيبقى تحت الملاحظة "عدة أيام".

ودخل مارادونا المستشفى لفترات على مدار السنوات الأخيرة، في الأغلب بسبب أسلوب حياته الصاخب الذي أعقب مسيرته كلاعب.