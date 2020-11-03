مهاجم فلسطيني على أعتاب الانضمام لنادي سموحة

ومن المتوقع أن يغادر بدر موسي قطاع غزة متوجها إلي مصر خلال الساعات المقبلة للتواجد في في صفوف الفريق السكندري . ووجه المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة رسمية إلي سفارة مصر في فلسطين لاستخراج التأشيرة الخاصة باللاعب من أجل التوجه إلي النادي والإلتحاق بصفوف الفريق. وأكد سموحة في خطابه أن النادي يرغب بالتعاقد مع اللاعب بدر موسى، بعد اجتيازه الاختبارات الطبية والبدنية. وتألق بدر موسي الذي يلعب في مركز رأس الحربة بشكل لافت مع فريقه خدمات الفلسطيني وتوج معه بلقب الدوري في آخر موسمين

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