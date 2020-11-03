ليلة الأبطال .. مانشستر سيتي يتقدم على أولمبياكوس بهدف فى الشوط الأول

وجاء هدف الشوط الأول لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن طريق لاعبه الشاب توريس في الدقيقة 12 من عمر المباراة .
وبهذه النتيجة يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ، بينما يحتل فريق أولمبياكوس اليوناني المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
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