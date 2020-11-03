انطلاقة من وسط الملعب .. هدف خرافي لـ محمد صلاح في شباك أتالانتا.. فيديو

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ 16.

وحقق فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له في دور المجموعات، أمام أياكس الهولندي 1 - 0، وأمام ميتييلاند الدنماري 2 - 0.

في المقابل يطمح يتسلح فريق أتلانتا بعامل الأرض، من انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، وخطف صدارة المجموعة.