تقدم فريق بايرن ميونخ على مضيفه سالزبورج بهدفين لهدف بالشوط الأول في المباراة التي تقام حاليا على ملعب " ردبول أرينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
تقدم أصحاب الأرض بهدف بعد مرور 4 دقائق من توقيع ميرجيم بيريشا، قبل أن يعود روبرت ليفاندوفسكي ويسجل التعادل في شباك الفريق النمساوي. ليحسم راسموس كريستنسن بهدفه في مرماه نتيجة الشوط الأول لصالح بايرن ميونخ.
ويسعى بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فليك لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة.
في المقابل يتسلح ريد بول سالزبورج بعامل الأرض من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، للحفاظ على فرصه في تخطي دور المجموعات.
ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الأولى في دور أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، ويحل أتلتيكو مدريد ثانيا بـ 3 نقاط ولوكوموتيف موسكو الروسي ثالثا نقطوة وحيدة بفارق الأهداف عن سالزبورج صاحب المركز الرابع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري الأبطال .. بايرن ميونخ يكتفي بثنائية في شباك سالزبورج بالشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.