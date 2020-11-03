حفلة أهداف.. الدقيقة 60.. ليفربول يكتسح أتالانتا بأقدام صلاح وماني وجوتا

سجل فريق ليفربول في الشوط الأول الهدف الثالث في شباك مضيفه أتالانتا الإيطالي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب جيويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الأول بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق ترينت ارنولد ضربت الخط الدفاعي بالكامل للاعبي أتالانتا ووصلت لديوجو جوتا المتحرك بشكل ذكي خلف المدافعين لينفرد تماما بالمرمى ثم يسدد كرة رائعة من أعلى جسد الحارس إلى داخل الشباك.

ونجح البرتغالي المتألق من جوتا من تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق جو جوميز إلى داخل منطقة جزاء أتالانتا نجح ديوجو جوتا في ترويضها بشكل أكثر من رائع ثم أطلق تسديدة قوية للغاية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

وجاء هدف صلاح من هجمة مرتدة بإنطلاقة سريعة من محمد صلاح من وسط الملعب الدفاعي للفريق إلى داخل منطقة جزاء أتالانتا متفوقا على كل مدافعي الفريق قبل أن ينهيها بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

ونجح ماني في تسجيل الرابع تمريرة بينية متقنة من محمد صلاح بإتجاه ساديو ماني المنطلق خلف مدافعي أتالانتا داخل منطقة الجزاء والذي سدد كرة رائعة من أعلى جسد الحارس سكتت شباك المرمى.

وأحرز جوتا الهاتريك بعد تمريرة بينية متقنة من ساديو ماني بإتجاه دوجو جوتا المنطلق بشكل رائع خلف مدافعي أتاالانتا إنفرد بشكل كامل بالمرمى وراوغ الحارس ماركو سبورتييلو بشكل رائع ثم سدد الكرة بسهولة في الشباك الخالية.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي رفقة ساديو ماني وديوجو جوتا، بينما يجلس فيرمينو على مقاعد البدلاء.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ 16.

وحقق فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له في دور المجموعات، أمام أياكس الهولندي 1 - 0، وأمام ميتييلاند الدنماري 2 - 0.

في المقابل يطمح يتسلح فريق أتلانتا بعامل الأرض، من انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، وخطف صدارة المجموعة.