جوتا .. لاعب بديل يهدد عرش صلاح وماني

حقق اللاعب البرتغالي جوتا، ثلاثة أرقام مميزة؛ بعد تسجيله ثلاثة اهداف في مباراة ليفربول وأتالانتا، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد تلك الأهداف حقق جوتا 3 أرقام مميزة نستعرضها من خلال السطور التالية:.

- جوتا هو رابع لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية أو أكثر في مختلف البطولات مع ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب وفقًا لشبكة أوبتا العالمية.

- ثاني لاعب يسجل مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، في أول مباراتين له كأساسي بعد روبي كين في عام 2008.

- وأصبح جوتا ثالث لاعب في ليفربول احتاج إلى عدد قليل من المباريات لتسجيل 7 أهداف مع الفريق الإنجليزي في مختلف المسابقات، وذلك منذ عام 2000.

وكان الألماني يورجن كلوب قد ضمه لفريق ليفربول ليكون بديلًا لساديو ماني ومحمد صلاح، وظهر اللاعب بشكل جيد للغاية ليهدد عرش الثنائي ويقترب من المشاركة الأساسية بصفة دائمة وفقًا لأرقامه المميزة التي يصنعها مع الفريق.