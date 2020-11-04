قائد سموحة يرحل عن الفريق بالتراضي .. اعرف السبب

رحل السيد فريد قائد فريق سموحة عن النادي باتراضي بعد الإتفاق بينه وبين مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمد محمد فرج عامر . ويفاضل اللاعب بين أكثر من عرض في الوقت الحالي للانتقال في ظل رغبته للعودة للأضواء من جديد . جاء ذلك عقب خروج اللاعب من حسابات الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب سموحة في الموسم الماضي بداية من حسام حسن مرورا بحمادة صدقي حتى تولي أحمد سامي القيادة الفنية للفريق . ومن جهة آخري طلب مسئولو سموحة بشكل رسمي من النادي الأهلي تجديد إعارة محمد عبد المنعم مدافع القلعة الحمراء لمدة موسم آخر بعد نجاحه مع الفريق السكندري خلال الموسم الماضي. وتمسك أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بتواجد محمد عبد المنعم وضرورة تجديد الإعارة حال موافقة النادي الأهلي. ومن جهة أخرى دخل مسئولو سموحة في مفاوضات جادة مع عاصم صلاح ظهير أيسر طلائع الجيش للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. جاء ذلك لتدعيم الجبهة اليسري للفريق السكندري عقب عودة أحمد فتوح لفريقه السابق "الزمالك". وعلى الرغم من عدم مشاركة عاصم صلاح مع طلائع الجيش في الموسم الماضي بسبب الإصابة إلا أن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة يرغب في انضمام اللاعب. واتفق أحمد سامي المدير الفني مع رئيس النادي على إبرام العديد من الصفقات السوبر خلال الميركاتو الصيفي الحالي لمواصلة خطة تطوير الفريق في الموسم الجديد من أجل العودة للمنافسة على درع الدوري.

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