عقب إلقاء القبض عليهم.. فرج عامر يتمكن من إنهاء مشكلة البراعم بنادي سموحة

وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي، أنه تم اتخاذ خطوات جادة للغاية وحاسمة للحفاظ على كرامة ومكانة العاملين بالنادي بشأن الواقعة التي حدثت بالأمس، منوها بأن مجلس إدارة النادي لا يقبل المساس بمدربيه، ويرفض بشكل قاطع تدخل أي ولي أمر في الشئون الفنية أو التقييمات التي تتم داخل الفرق بشكل دائم.

وقال المهندس محمد فرج عامر، إنه تواصل مع مسئولين كبار ممن يعنيهم الأمر، وتم النقاش معهم لحل المشكلة، واتخاذ القرارات التي من شأنها إرساء العدالة والحق وإرسال رسالة طمأنينة لأعضاء نادي سموحة الشرفاء.