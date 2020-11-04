ليلة الأبطال .. ريال مدريد يفوز على إنتر ميلان 3-2 في مباراة مثيرة

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا مثيرا على إنتر ميلان الإيطالي 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول، تفوقًا واضحًا من جانب فريق ريال مدريد، وسط تحفظ شديد من جانب فريق إنتر ميلان دون وجود أي أهداف.

وسجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 25 ثم سجل المدافع الإسباني سيرجيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 33 ويعزز النتيجة ، ثم سجل لوتارو مارتينيز الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول .

ثم في الشوط الثاني يأتي بيريسيش في الدقيقة 68 بهدف لصالح فريق إنتر ميلان ليتعادل الفريقين مرة أخرى ، ثم جاء رودريجو بهدف في الدقيقة 80 ليعلن تفوق الفريق الملكي في مباراة مثيرة.