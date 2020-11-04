بعد هدفه في أتلانتا.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

واصل النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي تحقيق الأرقام القياسية له ، بعد هدفه في مرمى فريق أتلانتا الإيطالي في دوري ابطال أوروبا. وسجل محمد صلاح الهدف رقم ٢٣ له مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا متخطيا رقم الانجليزي مايكل اوين لاعب ليفربول الذي سجل ٢٢ هدف ويحتل ثاني ترتيب هدافي الريدز بعد جيرارد هداف الفريق برصيد ٤١ هدف. ويحتل فريق ليفربول صدراة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط ، بينما يأتي من خلفه فريق أياكس الهولندي برصيد 4 نقاط ، في المجموعة الرابعة من دوري ابطال اوروبا.

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