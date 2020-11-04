مرعي: تأجيل مباراة الرجاء كان في صالح الزمالك

قال عصام مرعي مدرب الزمالك السابق إن تأجيل مباراة الرجاء كان في صالح فريق القلعة البيضاء لعودة جميع اللاعبين المصابين.

وأضاف عصام مرعي في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو"، على قناة "ten"، مع الإعلامي "محمد فاروق"، أن الزمالك كان يُعاني من العديد من الغيابات في صفوف الفريق بسبب كثرة الإصابات، وكان تأجيل المباراة في صالح الفريق الأبيض بشكل أكبر من الفريق المغربي.

وتابع أنه يتمنى من المدير الفني باتشيكو مشاركة شيكابالا في جزء من المباراة، خاصة أنه سيعطي إضافة قوية في مباراة الغد.