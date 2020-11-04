ليلة الأبطال.. بورتو يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة

انتهت مباراة بورتو البرتغالي ومارسيليا الفرنسي، بفوز الأول بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف الشوط الأول لفريق بورتو، المالي "موسى ماريجا"، في الدقيقة 4 من افتتاحية المباراة، ثم أضاف "سيرجيو اوليفيرا" هدفًا ثانيًا لصالح الفريق البرتغالي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل لويس دياز هدفًا في الدقيقة 69 لصالح بورتو؛ ليعلن تفوق فريقه في المباراة، وتحقيق 3 نقاط جديدة للفريق.

ووفقًا لتلك النتيجة، يحتل فريق بورتو البرتغالي المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل فريق أوليمبيك مارسيليا المجموعة الثالثة من دون نقاط، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.